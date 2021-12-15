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РФС передал РПЛ права на проведение чемпионата России до сезона-2025/26

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза делегировал Российской премьер-лиге права на проведение чемпионата страны среди команд РПЛ до сезона-2025/26 включительно, сообщает пресс-служба РФС.

На аналогичный срок Футбольная национальная лига получила право на проведение первенств России среди команд ФНЛ, а также клубов ФНЛ-2 (бывшая Профессиональная футбольная лига).

Обе лиги на безвозмездной основе получили коммерческие права на свои соревнования до сезона-2029/30 включительно.

Исполком РФС проходит в среду в по видеосвязи.

футбол РФС РПЛ Россия

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