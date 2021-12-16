"Фиорентина" с Кокориным в составе победила "Беневенто" в кубковом матче

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Фиорентина" со счетом 2:1 нанесла поражение выступающей в Серии В команде "Беневенто" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Италии по футболу.

На 19-й минуте в составе "Фиорентины" гол провел Никола Миленкович, на 47-й – Риккардо Соттиль. Соперник ответил голом Габриэле Мончини на 51-й минуте.

Все три гола состоялись в присутствии российского форварда Александра Кокорина, который впервые после перехода в "Фиорентину" вышел на поле в стартовом составе. Россиянина заменили на 76-й минуте.

В 1/8 финала "Фиорентина" сыграет с "Наполи".