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"Фиорентина" с Кокориным в составе победила "Беневенто" в кубковом матче

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Фиорентина" со счетом 2:1 нанесла поражение выступающей в Серии В команде "Беневенто" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Италии по футболу.

На 19-й минуте в составе "Фиорентины" гол провел Никола Миленкович, на 47-й – Риккардо Соттиль. Соперник ответил голом Габриэле Мончини на 51-й минуте.

Все три гола состоялись в присутствии российского форварда Александра Кокорина, который впервые после перехода в "Фиорентину" вышел на поле в стартовом составе. Россиянина заменили на 76-й минуте.

В 1/8 финала "Фиорентина" сыграет с "Наполи".

футбол Александр Кокорин Италия

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