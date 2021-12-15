Кокорин впервые попал в стартовый состав "Фиорентины"

В среду (начало - 23:00 мск) он проведет матч 1/16 финала Кубка Италии против "Беневенто"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин с первых минут начнет игру в составе "Фиорентины" против "Беневенто" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Италии по футболу.

Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

Таким образом, Кокорин впервые получил место в стартовом составе "Фиорентины" после перехода в эту команду в начале нынешнего года.

Кокорин перешел в итальянский клуб из московского "Спартака" в феврале 2021 года. Он участвовал в восьми матчах "Фиорентины", во всех – выходя на замену. В общей сложности 30-летний Кокорин провел за нее на поле почти 130 минут, голами и результативными передачами не отметился.

В случае победы над "Беневенто" футболисты "Фиорентины" в 1/8 финала сыграют с "Наполи".