НХЛ возобновит матчи регулярного чемпионата не ранее 28 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - После рождественского перерыва матчи регулярного чемпионата начнутся не ранее 28 декабря, объявила Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте.

"Первоначально планировалось возобновить сезон 27 декабря, однако в связи с тем, что лига должна проанализировать результаты полномасштабного тестирования и оценить готовность клубов к играм, было принято решение перенести намеченную дату на один день", - сообщили там.

В НХЛ добавили, что команды возобновят тренировки уже 26 декабря. А вечером в воскресенье лига планирует сообщить информацию о дальнейшем графике чемпионата.

"Я ожидаю, что мы сможем разделить часть этого перерыва между различными клубами, чтобы их игроки отдохнули, и я надеюсь полностью использовать этот период, чтобы мы могли наверстать пропущенные игры", - приводит пресс-служба НХЛ слова заместителя комиссара лиги.

Праздничный перерыв начался 22 декабря.

Ранее Национальная хоккейная объявила о неучастии игроков своих клубов в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, мотивировав это тем, что расписание регулярного сезона НХЛ было существенно нарушено из-за увеличения числа случаев заболевания COVID-19. Всего пришлось перенести 64 игры, отметили в организации.