НХЛ подтвердила решение о неучастии игроков на Олимпиаде

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига подтвердила решение о неучастии игроков своих клубов в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

"В связи с тем, что расписание регулярного сезона НХЛ было существенно нарушено в результате увеличения числа случаев заболевания COVID, и увеличено количество перенесенных игр, лига объявила, что игроки НХЛ не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине", - сообщила в среду пресс-служба лиги.

"Национальная хоккейная лига уважает желание игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших. Мы как можно дольше оттягивали принятие решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года", - заявил комиссар НХЛ Гэри Бэттмэн.

"К сожалению, уже перенесены 50 игр из-за коронавируса, таким образом участие (игроков) в Олимпийских играх больше невозможно. Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, предпринятые Международным олимпийским комитетом, международной федерацией хоккея с шайбой и пекинским организационным комитетом по приему игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволили нам продолжать, несмотря на все усилия. Мы с нетерпением ожидаем участия в Олимпийских играх в 2026 году", - сказал Бэттмэн.

Ранее СМИ уже анонсировали сообщения об отзыве НХЛ решения отправить игроков на Олимпийские игры.

В марте сообщалось, что НХЛ, Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (ИИХФ) достигли совместного соглашения об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако организации подчеркивали, что игроки НХЛ не будут отправлены на Олимпиаду в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Игроки НХЛ не принимали участия и в последних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 , когда российские хоккеисты в финале обыграли Германию со счетом 4:3: победную шайбу в овертайме провел игравший тогда за ЦСКА Кирилл Капризов. Ныне он является хоккеистом НХЛ "Миннесота" и становится кандидатом на участие в Играх в Пекине.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.