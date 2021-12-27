Хоккеист молодежной сборной Швейцарии заразился коронавирусом перед матчем с Россией

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий молодежной сборной Швейцарии по хоккею Симон Кнак сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в твиттере команды.

Ранее 23 декабря его тест на COVID-19 также был положительным.

В результате спортсмен отправится на десятидневную самоизоляцию и не сможет сыграть на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в Канаде. Что касается самой сборной Швейцарии, она уже отбыла необходимый карантин.

В ночь на вторник сборная Швейцарии стартует на молодежном ЧМ матчем против команды России, которая ранее уступила Швеции со счетом 3:6.