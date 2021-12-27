Хоккеист молодежной сборной Швейцарии заразился коронавирусом перед матчем с Россией
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий молодежной сборной Швейцарии по хоккею Симон Кнак сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в твиттере команды.
Ранее 23 декабря его тест на COVID-19 также был положительным.
В результате спортсмен отправится на десятидневную самоизоляцию и не сможет сыграть на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в Канаде. Что касается самой сборной Швейцарии, она уже отбыла необходимый карантин.
В ночь на вторник сборная Швейцарии стартует на молодежном ЧМ матчем против команды России, которая ранее уступила Швеции со счетом 3:6.
Unser 🇨🇭 Roster für die #WorldJuniors ! Der letztjährige Team-Captain Simon Knak fällt aufgrund eines positiven Covid-Tests leider für die WM aus.— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) December 27, 2021
Die Jungs von Headcoach Marco Bayer steigen heute gegen Russland ins WM-Turnier. Alle Infos: https://t.co/VAVGKgAZbn pic.twitter.com/IDiRROqdDG