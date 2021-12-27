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Сборная России проиграла Швеции на старте молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Швеции на старте молодежного ЧМ по хоккею
Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Швеции в первом туре чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи в канадском Ред-Дире – 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) в пользу шведских хоккеистов.

На шестой минуте матча ворота сборной России поразил Оскар Олауссон – в этот момент шведские хоккеисты находились в численном большинстве. На 28-й минуте преимущество шведов укрепил Симон Эдвинссон, при этом они в тот момент играли в меньшинстве. На 35-й минуте россияне, игравшие втроем против пятерых, пропустили гол от Эмиля Андре.

На 37-й минуте сборной России удалось отыграть один гол, это при равных составах сделал Федор Свечков.

В начале третьего периода, на 44-й минуте игры, шведские хоккеисты опять реализовали большинство. Автор гола – Александер Хольц. Преимущество шведов в счете вновь возросло до трех голов, но уже через две минуты россияне сократили отставание до минимума: два гола (первый – в большинстве) провел Матвей Мичков.

На 52-й минуте шведская команда снова ушла в отрыв: при равных составах состоялся гол в исполнении Теодора Нидербаха. Еще один гол шведы провели в пустые ворота (сборная России поменяла вратаря на шестого полевого игрока): отличился Даниэль Юнгман.

Ворота россиян с первых минут защищал Ярослав Аскаров, после второго периода его заменил Егор Гуськов.

Главным тренером молодежной сборной России является Сергей Зубов. Тренер-консультант – Олег Знарок, при котором основная команда страны выиграла Олимпиаду-2018, чемпионат мира-2014.

На групповом этапе россияне проведут еще три матча 28 декабря – со Швейцарией (начало - 0:30 мск), 30 декабря – со Словакией (0:30), 1 января – с США (5:30). Все эти команды представляют группу В.

Группу А составили Финляндия, Чехия, Канада, Австрия, Германия. Ранее в матче открытия турнира финны обыграли немцев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Год назад чемпионат также прошел в Канаде, его победителем стала сборная США, победив в финале хозяев со счетом 2:0. Россия заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу Финляндии – 1:4.

Чаще всех молодежный ЧМ выигрывала Канада – 18 раз. Сборная СССР становилась победителем турнира восемь раз, сборная России – четыре раза (в последний раз – в 2011 году), сборная СНГ – один раз. Пятикратными победителями молодежного чемпионата являются Финляндия и США, двукратными – Швеция и Чехия.

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