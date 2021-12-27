СКА уступил "Амуру" в матче КХЛ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение от хабаровского "Амура" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу хабаровчан. Голы в их составе провели Глеб Зырянов (19-я минута), Александр Горшков (54) и Сергей Терещенко (55). Авторы голов в составе СКА – Андрей Кузьменко (18) и Антон Бурдасов (30).

Благодаря этой победе "Амур" прервал серию поражений, составившую пять матчей. У СКА, в свою очередь, прервалась трехматчевая серия побед.

СКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав в 43 матчах 60 очков. "Амур" находится на девятой строчке в Восточной конференции – 40 баллов в 45 матчах.

В отчетный игровой день к настоящему моменту состоялся еще один матч: "Адмирал" на своем льду во Владивостоке уступил нижнекамскому "Нефтехимику" - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).