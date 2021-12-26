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ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Команды забросили десять шайб

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного ЦСКА в воскресенье одержали победу над соперниками из минского "Динамо" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 6:4 (1:2, 3:1, 2:1). В составе победителей голы провели Матвей Гуськов (3-я минута), Лукас Валльмарк (25), Артем Блажиевский (27), Павел Карнаухов (40), Даррен Диц (50) и Владислав Каменев (58). У "Динамо" отметились Сергей Сапего (9), Илья Усов (11 и 26) и Теденбю Маттиас (58).

В честь 75-летия ЦСКА, состоявшегося 22 декабря, армейцы провели матч в специальной ретро-форме, оформленной под комплекты образца 1980-х годов.

По итогам поединка столичный клуб поднялся на третье место среди команд Западной конференции КХЛ, заработав 58 очков за 42 игры. Минское "Динамо" осталось на восьмой строчке - 48 очков в 43 встречах.

В параллельном матче игрового дня рижское "Динамо" на своем льду обыграло пекинский "Куньлунь", судьба поединка решилась в серии буллитов - 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

ЦСКА Динамо

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