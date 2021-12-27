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"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Торпедо"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Спартак" (Москва) одержал гостевую победу над "Торпедо" (Нижний Новгород) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу московского клуба. За "Спартак" отличились Иван Дроздов (15-я минута), Дмитрий Кугрышев (49) и Александр Хохлачев (60). В составе "Торпедо" забил Кенни Агостино (21).

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"Спартак", выигравший третий матч в КХЛ подряд, идет на седьмом месте Западной конференции, набрав 51 очко. "Торпедо" - девятое (46 очков).

В следующем матче, который состоится 29 декабря, "Спартак" сыграет с ярославским "Локомотивом". "Торпедо" днем позже сыграет с рижским "Динамо".

Ранее в понедельник "Сибирь" (Новосибирск) на своей арене нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву", результат игры - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

"Автомобилист" (Екатеринбург) в серии буллитов уступил "Барысу" (Нур-Султан). Встреча, проходившая на арене "Барыса" завершилась со счетом 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

хоккей ХК Спартак ХК Торпедо КХЛ

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