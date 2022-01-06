Президент Сербии пообещал бороться за права Джоковича в Австралии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сербские власти принимают все меры, чтобы помочь теннисисту Новаку Джоковичу, который не смог пройти паспортный контроль по прибытии в Австралию из-за проблем с визой, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним, и что наши власти принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста мира", - написал Вучич в инстаграме.

"В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду", - добавил лидер Сербии.

Как сообщалось, Австралия отказала лидеру мирового рейтинга сербскому теннисисту Джоковичу во въезде в страну. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича, направлявшегося в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которого освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Однако член команды теннисиста оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

Ошибка вскрылась уже тогда, когда Джокович летел 14-часовым коммерческим рейсом из Дубая в Мельбурн, в итоге после приземления ему не удалось пройти паспортный контроль.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что у российских спортсменов с этим условием проблем не будет.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, в том числе 34-летний спортсмен выиграл Australian Open девять раз.