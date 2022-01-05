Джокович не смог пройти паспортный контроль в Австралии

Его не впустили в страну для участия в Australian Open из-за ошибки с оформлением заявки на получение визы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Австралия отказала лидеру мирового рейтинга сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во въезде в страну, сообщает The Times.

Отмечается, причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича, направлявшегося в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которого освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Однако член команды теннисиста оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

Ошибка вскрылась уже тогда, когда Джокович летел 14-часовым коммерческим рейсом из Дубая в Мельбурн, в итоге после приземления ему не удалось пройти паспортный контроль.

Министр занятости штата Виктория Джала Пулфорд в среду заявила об отказе предоставить Джоковичу, известному своей антипрививочной позицией, индивидуальную помощь с оформлением визы.

"Мы не будем оказывать Новаку Джоковичу индивидуальную поддержку при подаче заявки на получение визы для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису-2022. Одобрение виз является делом федерального правительства, а освобождение от медицинских услуг - делом врачей", - написала она в твиттере.

Update on #AusOpen2022…



The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic"s visa application to enter Australia.



We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.



1/2 — Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что у российских спортсменов с этим условием проблем не будет.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, в том числе 34-летний спортсмен выиграл Australian Open девять раз.