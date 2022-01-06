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Сборная России вышла в полуфинал Кубка ATP

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Теннисисты сборной России победили Италию в матче группового этапа проходящего в Австралии Кубка ATP и завоевали путевку в 1/2 финала.

Счет встречи – 2:1 в пользу россиян.

Решающая победа сборной России одержана в парном противостоянии, в котором Даниил Медведев и Роман Сафиуллин взяли верх над Маттео Берреттини и Янника Синнера – 5:7, 6:4, 1:0 (10:5).

До этого Синнер победил Сафиуллина – 7:6 (8:6), 6:3, а во втором матче Медведев нанес поражение Берреттини – 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Сборная России вышла в полуфинал с первого места в группе В. Соперник по 1/2 финала определится позднее.

Россия – действующий победитель турнира.

теннис

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