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Австралийская виза Джоковича аннулирована

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Австралии аннулировали визу лидеру мирового рейтинга сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сообщается на сайте пограничной службы Австралии (ABF).

"ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была впоследствии аннулирована", - говорится в сообщении.

"Лица, которые не являются гражданами Австралии, и у которых нет действующей визы при въезде или она была аннулированы, будут задержаны и высланы из страны", - подчеркивается в тексте обращения.

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Отмечается, что австралийские пограничные силы будут продолжать следить за тем, чтобы те, кто прибывает на нашу границу, соблюдали наши законы и требования к въезду".

Как сообщалось, Австралия отказала Джоковичу во въезде в страну. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича, направлявшегося в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которого освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Однако член команды теннисиста оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации. В итоге Джокович не смог пройти паспортный контроль.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.

Сербия Австралия теннис Александр Вучич Новак Джокович коронавирус COVID-19

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