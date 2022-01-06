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Домашний матч казахстанского ХК "Барыс" против "Ак Барса" перенесен в Россию

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига рассматривает вариант с проведением домашней встречи "Барыса" из Нур-Султана против казанского "Ак Барса" в рамках чемпионата КХЛ в столице Татарстана.

"В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч №590 "Барыс" - "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

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Отмечается, что "все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами".

Накануне лига решила провести в Нур-Султане запланированную здесь игру "Барыса" против магнитогорского "Металлурга". Из-за волнений в Казахстане игра прошла без зрителей, завершилась победой "Барыса" со счетом 3:2. Сообщалось, что "Металлург" обращался в КХЛ с просьбой перенести матч.

Кроме того, по окончании игры клуб из Магнитогорска столкнулся с задержкой рейса при вылете из Нур-Султана. "Технические службы аэропорта не подготовили должным образом воздушное судно. Регулярные рейсы и вовсе оказались отменены, поэтому клуб пошёл навстречу КХЛ и взял на борт бригаду арбитров, работавшую на матче, которая рисковала застрять в Казахстане", - говорилось в заявлении "Металлурга".

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