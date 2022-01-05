Матч КХЛ "Барыс" - "Металлург" в "Нур-Султане решено не отменять

Москва. 5 января. INTERFAX.RU -

Власти гарантировали безопасность участников матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Барыс" - "Металлург" в Нур-Султане, который начался в столице Казахстана, сообщает пресс-служба КХЛ.

"Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков", - говорится в сообщении лиги.

Ранее стало известно, что из-за волнений в Казахстане матч пройдет без зрителей. Игра стартовала в 16:30 по московскому времени.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алма-Ата, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.