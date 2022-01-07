СКА выиграл второй матч под руководством Романа Ротенберга

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петерубрг) одержал победу над соперниками из нижегородского "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Победу хозяев площадки принесли шайбы Михаила Воробьева (23-я минута), Леонида Комарова (25) и Андрея Кузьменко (43).

СКА одержал вторую подряд победу под руководством Романа Ротенберга, который был назначен на должность главного тренера 4 января. В предыдущем матче был обыгран пекинский "Куньлунь Ред Стар" (5:1).

СКА лидирует в таблице Западной конференции, имея в активе 66 очков. "Торпедо" идет на девятом месте (49 очков).

Ранее в пятницу "Адмирал" (Владивосток) обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:2.

Московский "Спартак" прервал пятиматчевую победную серию, уступив хабаровскому "Амуру" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). "Витязь" (Подольск) нанес поражение столичному ЦСКА с результатом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0). Судьба обеих встреч решилась в овертайме.

"Локомотив" (Ярославль) проиграл "Металлургу" (Магнитогорск) и потерпел четвертое поражение подряд. Результат встречи - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) в пользу магнитогорцев.

"Сочи" обыграл "Нефтехимик" (Нижнекамск) со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).