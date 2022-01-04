Роман Ротенберг стал главным тренером ХК СКА

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА сообщил о назначении Романа Ротенберга главным тренером хоккейного клуба.

"В соответствии с решением Совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера". - говорится в сообщении пресс-служба команды.

Валерий Брагин, который ранее занимал пост главного тренера СКА, займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды "СКА-1946".

"Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше десяти матчей. Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей. В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это всё сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера", - сказал Брагин.

"Перед штабом стоят серьёзные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой - в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач", - добавил он.

Роман Ротенберг является вице-президентом СКА и первым вице-президентом Федерации хоккея России.