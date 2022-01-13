Немец Фарке возглавил футбольный клуб "Краснодар"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новым главным тренером "Краснодара" стал немецкий специалист Даниэль Фарке, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ассистентом Фарке в "Краснодаре" станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Фарке в качестве игрока выступал за клубы низших дивизионов Германии - "Липпштадт 08", "Вильгельмсхафен", "Боннер" и "Меппен".

Тренерскую карьеру он начал в 2009 году в клубе "Липпштадт 08". Под руководством Фарке "Липпштадт" вышел из шестого дивизиона в четвертый, а немецкий специалист стал самым успешным тренером в истории клуба. В 2015 году Фарке возглавил "Боруссию II" - резервную команду знаменитого дортмундского клуба - и руководил ей два года.

25 мая 2017 года Фарке подписал двухлетний контракт с английским клубом "Норвич Сити", который позже был пролонгирован. За четыре года дважды выводил "Норвич" в Английскую премьер-лигу, а по итогам ноября 2018 года был признан лучшим тренером месяца в Чемпионшипе - втором по статусу дивизионе в английском футболе.

5 января сообщалось, что "Краснодар" расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко. Клуб покинули и его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.