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Гончаренко покинул пост главного тренера "Краснодара"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" объявил о расставании с главным тренером Виктором Гончаренко.

"Руководство ФК "Краснодар" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Белорусский специалист возглавил "Краснодар" в апреле 2021 года. Ранее он тренировал ЦСКА, "Уфу", "Урал", "Кубань" и белорусский БАТЭ.

футбол ФК ЦСКА

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