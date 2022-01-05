Гончаренко покинул пост главного тренера "Краснодара"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" объявил о расставании с главным тренером Виктором Гончаренко.

"Руководство ФК "Краснодар" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Белорусский специалист возглавил "Краснодар" в апреле 2021 года. Ранее он тренировал ЦСКА, "Уфу", "Урал", "Кубань" и белорусский БАТЭ.