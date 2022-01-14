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Овечкин, Капризов и Василевский сыграют в Матче звезд НХЛ

Овечкин, Капризов и Василевский сыграют в Матче звезд НХЛ
Хоккеист Александр Овечкин
Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала составы команд, которые примут участие в Матче звезд НХЛ.

Согласно обнародованной на сайте информации, в список попали три российских игрока: нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов и вратарь клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский.

Овечкин выступит в составе команды Столичного дивизиона, Капризов – Тихоокеанского, Василевский – Атлантического.

Составы команд были составлены по итогам голосования среди болельщиков НХЛ. При этом Овечкин будет выполнять функции капитана своей команды.

"Для меня большая честь получить капитанскую повязку, это свидетельствует об уважении болельщиков. Это огромная честь, огромная привилегия, и это будет весело", - приводятся слова Овечкина.

Матч звезд НХЛ пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе.

хоккей НХЛ

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