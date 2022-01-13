Овечкин вновь пропустил тренировку "Вашингтона"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил из-за травмы две тренировки клуба подряд, сообщает журналистка спортивной редакции Washington Post Саманта Пелл.

У хоккеиста было повреждение верхней части тела, поэтому тренерский штаб решил дать Овечкину несколько дней отдыха, отметила она в твиттере.

Alex Ovechkin will not skate at Capitals practice today. Upper-body, it is precautionary, per team. — Samantha Pell (@SamanthaJPell) January 13, 2022

10 января (11 января по московскому времени) "Вашингтон" проиграл в домашней встрече с "Бостон Брюинз" со счётом 3:7 (2:2, 1:4, 0:1). Овечкин отметился в том матче одной голевой передачей и провел на льду 19 минут.

Следующая игра (против "Нью-Йорк Айлендерс") у столичного клуба запланирована на субботу, 15 января. Информации о том, примет ли Овечкин участие во встрече, не поступало.