Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы сербскому теннисисту Новаку Джоковичу после того, как ранее спортсмен выиграл дело в суде против отмены первой визы, передает в пятницу австралийский телеканал ABC.

Хоук заявил, что обосновал отмену визы заботой о здоровье и на том основании, что это отвечает общественным интересам.

Юридическая команда теннисиста в свою очередь отметила, что они намерены обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться в стране и принять участие в турнире Australian Open, который начинается 17 января.

Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог в аэропорту пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации. Основанием было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.

10 января стало известно, что местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена. Теннисист был отпущен на свободу и приступил к тренировкам. Но австралийские власти неоднократно заявляли о том, что могут повторно лишить Джоковича визы.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, зрители будут на трибунах. Теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Первым соперником Джоковича на Australian Open должен был стать его соотечественник Миомир Кецманович (№78 в мировом рейтинге).