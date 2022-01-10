Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральный окружной суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию лидера мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича на решение аннулировать его австралийскую визу, сообщает "Би-би-си".

Заседание суда прошло в понедельник.

5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которого освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Однако член команды теннисиста оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

Вскоре австралийскими властями было принято решение аннулировать визу сербу, о чем проинформировала Пограничная служба Австралии (ABF).

"ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была впоследствии аннулирована", - говорилось в сообщении.

"Лица, которые не являются гражданами Австралии, и у которых нет действующей визы при въезде или она была аннулированы, будут задержаны и высланы из страны", - подчеркивается в тексте обращения.

Между тем, в сообщении "Би-би-си" говорится, что министр иммиграции Австралии может снова рассмотреть вопрос об аннулировании визы Джоковича. В таком случае спортсмену могут запретить въезд в Австралию на три года.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.