Поиск

В ЦСКА извинились за скандальную презентацию турецкого футболиста

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА отстранил сотрудников, причастных к получившемуся скандальным промо новичка команды турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

СпортФутболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКАФутболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКАЧитать подробнее

В среду в соцсетях ЦСКА появилось видео, сопровождающее официальную информацию об аренде Языджи армейским клубом. Возмущение у пользователей вызвала сюжетная линия ролика, согласно которому игрок, якобы, долго не решается согласиться на переход и делает это только после "ключевой" фразы о том, что в России "много Наташ".

Через некоторое время скандальный ролик был удален.

Пресс-атташе ФК ЦСКА Сергей Аксенов назвал неприемлемым само его появление.

"Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы", - приводит слова Аксенова "Спорт-Экспресс".

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева заявила о том, что изначально планировался другой сценарий презентации футболиста, но из-за нехватки времени "был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным".

"Приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу", - приводятся ее слова в твиттере ЦСКА.

Как сообщалось, 24-летний Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды из французского "Лилля".

футбол ФК ЦСКА

Новости по теме

Новости

Футболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКА

Футболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКА

Карацев пробился в третий круг Australian Open

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open

Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код