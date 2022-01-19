В ЦСКА извинились за скандальную презентацию турецкого футболиста

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА отстранил сотрудников, причастных к получившемуся скандальным промо новичка команды турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

В среду в соцсетях ЦСКА появилось видео, сопровождающее официальную информацию об аренде Языджи армейским клубом. Возмущение у пользователей вызвала сюжетная линия ролика, согласно которому игрок, якобы, долго не решается согласиться на переход и делает это только после "ключевой" фразы о том, что в России "много Наташ".

Через некоторое время скандальный ролик был удален.

Пресс-атташе ФК ЦСКА Сергей Аксенов назвал неприемлемым само его появление.

"Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы", - приводит слова Аксенова "Спорт-Экспресс".

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева заявила о том, что изначально планировался другой сценарий презентации футболиста, но из-за нехватки времени "был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным".

"Приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу", - приводятся ее слова в твиттере ЦСКА.

Как сообщалось, 24-летний Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды из французского "Лилля".