Футболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКА

Юсуф Языджи Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Турецкий полузащитник Юсуф Языджи перешел в футбольный клуб ЦСКА (Москва) на правах аренды, сообщила в среду пресс-служба российской команды.

"Сегодня армейский клуб и французский "Лилль" завершили оформление перехода турецкого полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера Языджи.

24-летний полузащитник выступал за "Лилль" с 2019 года. В 2021 году Языджи в составе "Лилля" выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Ранее Языджи играл за турецкий "Трабзонспор". На счету игрока 38 матчей за сборную Турции.