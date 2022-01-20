НХЛ дисквалифицировала россиянина Орлова на две игры за удар соперника коленом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) на две игры дисквалифицировала российского защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова за грубый прием во время матча регулярного чемпионата против "Виннипега", сообщает пресс-служба НХЛ.

По ходу третьего периода игры Орлов коленом ударил датского нападающего "Виннипега" Николая Элерса, в результате тот получил травму.

Игра прошла в ночь на среду по московскому времени и завершилась победой "Вашингтона" со счетом 4:3. Победный гол столичная команда провела в овертайме. Среди авторов заброшенных шайб в ее составе – сам Орлов и его соотечественник нападающий Александр Овечкин.