НХЛ дисквалифицировала россиянина Орлова на две игры за удар соперника коленом
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) на две игры дисквалифицировала российского защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова за грубый прием во время матча регулярного чемпионата против "Виннипега", сообщает пресс-служба НХЛ.
По ходу третьего периода игры Орлов коленом ударил датского нападающего "Виннипега" Николая Элерса, в результате тот получил травму.
Игра прошла в ночь на среду по московскому времени и завершилась победой "Вашингтона" со счетом 4:3. Победный гол столичная команда провела в овертайме. Среди авторов заброшенных шайб в ее составе – сам Орлов и его соотечественник нападающий Александр Овечкин.
NEWS: Dmitry Orlov suspended two (2) games for kneeing #NHLJets forward Nikolaj Ehlers. #ALLCAPS #GojetsGo pic.twitter.com/1Le4gLj42j— NHL News (@PuckReportNHL) January 19, 2022