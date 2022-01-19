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Голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" на своем льду нанес поражение "Виннипегу".

Результат прошедшей в ночь на среду по московскому времени встречи - 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу "Вашингтона". Исход противостояния решился в овертайме.

В составе "Вашингтона" по голу на свой счет записали россияне - нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. Их результативность позволила столичному клубу, уступавшему с разницей в две шайбы, сравнять счет.

Шайба Овечкина стала 27-й в текущем сезоне (в 40 матчах) и 757-й в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Сейчас капитан "Вашингтона" занимает четвертое место в списке лучших снайперов "регулярки". Третий - чех Яромир Ягр (766), от которого Овечкина теперь разделяют 9 шайб.

Кроме того, Овечкин поднялся на 24- место в истории НХЛ по показателям "гол+пас" - 1375 (757+618) очков. Он обошел завершившего к настоящему моменту карьеру американца Майка Модано – 1374. На 23-й строчке находится также уже повесивший коньки на гвоздь американец Бретт Халл – 1391. Лучшим остается канадец Уэйн Грецки – 2857.

хоккей НХЛ

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