Футболист "Крыльев Советов" Данил Пруцев перешел в "Спартак"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" Данилы Пруцева.

"21-летний полузащитник "Крыльев" и молодёжной сборной России подписал контракт с нашим клубом до 2026-го года!" - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Футболист заявил, что "очень рад перейти в такую команду как "Спартак"

"Это большой шаг в моей карьере. Многих ребят здесь знаю по молодежной сборной. Плюс с детства играли за "Чертаново" вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли", - приводятся слова Пруцева.

"Хочу поблагодарить "Крылья" и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол. А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со "Спартаком". Побеждать и еще раз побеждать!" - отметил новичок "Спартака".

"Спартак" в настоящее время занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.