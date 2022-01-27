Уругвайский защитник "Динамо" отрекся от своих слов о подходе клуба к ковиду

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Защитник московского ФК "Динамо" Гильермо Варела заявил, что распространенные в СМИ его высказывания о якобы скрытой клубом информации о сданном им положительном тесте на коронавирус стали следствием неверной интерпретации его слов в частной беседе.

По словам Варелы, он вовсе не давал никакого интервью на эту тему.

"Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещё и с такими якобы моими словами", - цитирует пресс-служба "Динамо" уругвайца.

"Я действительно не вакцинировался. О чем сказал в сборной. В клубе очень серьезно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было", - заявил футболист.

"Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенес заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку", - добавил он.

Ранее в интервью ESPN футболист заявил, что не имеет официальной справки о том, что перенес заболевание, поэтому не может сделать прививку от коронавируса и помочь сборной Уругвая в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года против Парагвая (28 января) и Венесуэлы (2 февраля).

"Проблема в том, что клуб никогда не объявлял о моем коронавирусе официально, потому что, если они сделают это официально, я должен был отсутствовать от 15 до 20 дней, и все же, не делая это официально, через десять дней я уже тренировался, а через двенадцать играл", - рассказал ранее футболист.

Пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что 6 ноября Варела не смог помочь "Динамо" в матче против "Краснодара", так как не имел QR-кода, который РПЛ выдает при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот код дает доступ в "чистую зону".

"Игрок "Динамо" Варела отсутствовал в заявке на матч с "Краснодаром" 6 ноября и QR-код для прохода в "чистую зону" и спортивный отсек не получал", - говорится в сообщении.