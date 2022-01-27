Уругвайский футболист обвинил "Динамо" в сокрытии положительного ковид-теста

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Защитник сборной Уругвая по футболу Гильермо Варела посетовал на то, что московское "Динамо", за которое он выступает на клубном уровне, утаило факт сданного им положительного теста на коронавирус.

"Несколько дней назад, собираясь в Катар на предсезонку с "Динамо", мне позвонил Эдуардо Белза (спортивный менеджер сборной Уругвая). Когда я сказал ему, что не был привит, он ничего не понял", - приводит слова Варелы ESPN.

Футболист заявил, что коронавирусом он заразился во время отпуска в Уругвае. Положительный тест он сдал в декабре.

"Когда я объяснил Эдуардо, почему не был вакцинирован, он ответил, что проблем нет. Потому что, имея официальную справку о том, что я переболел COVID, я могу въехать в Парагвай (на матч сборной Уругвая – ИФ). Проблема в том, что "Динамо" никогда не объявляло о моем коронавирусе официально. Если бы клуб это сделал, я должен был отсутствовать от 15 до 20 дней. В итоге через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл", - рассказал футболист.

"Теперь для вакцинации мне надо ждать от трех до шести месяцев", - добавил Варела.

Пресс-служба Российской премьер-лиги, в свою очередь, сообщила, что 6 ноября Варела не смог помочь "Динамо" в матче против "Краснодара", так как не имел QR-кода, который РПЛ выдает при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот код дает доступ в "чистую зону".

"Игрок "Динамо" Варела отсутствовал в заявке на матч с "Краснодаром" 6 ноября и QR-код для прохода в "чистую зону" и спортивный отсек не получал", - говорится в сообщении.

Уругвай в рамках отборочного турнира от Южной Америки на чемпионат мира 2022 года сыграет на выезде с Парагваем (28 января) и дома с Венесуэлой (2 февраля).

28-летний Варела играет за "Динамо" с 2020 года.