"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче под руководством Черчесова

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ференцварош" со счетом 0:1 потерпел поражение от команды "Пушкаш Академ" в матче чемпионата Венгрии.

Этот матч был первым официальным для "Ференцвароша" под руководством экс-наставника сборной России Станислава Черчесова. Единственный гол команда пропустила на четвертой минуте компенсированного к первому тайму времени. К тому моменту "Ференцварош" играл в меньшинстве: на 24-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Мухамед Бешич.

Несмотря на поражение, "Ференцварош" сохраняет статус единоличного лидера, набрав в 17 матчах 35 очков. "Пушкаш Академ" - на третьем месте. У него 34 очка, по дополнительным показателям клуб уступает имеющей аналогичное число баллов "Кишварде".

58-летний Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре 2021 года. Он покинул сборную России по окончании прошедшего в прошлом году чемпионата Европы.