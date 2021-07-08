Черчесов и сборная России. Обобщение

В четверг национальная команда осталась без главного тренера

Тренер Станислав Черчесов Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз в четверг объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной страны Станиславом Черчесовым. Его отставка состоялась через две с лишним недели после вылета национальной команды из чемпионата Европы.

Как сообщил глава РФС Александр Дюков, решение об увольнении было принято совместно с самим Черчесовым, вместе с которым сборную покидают его помощники – Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко.

Теперь РФС занимается поиском кандидатов на эти позиции. Но Черчесов уже пожелал новому тренерскому штабу успехов в отборочной кампании ЧМ-2022.

Три матча квалификации к чемпионату мира сборная России уже провела. Она набрала 6 очков и занимает второе место в группе, уступая по дополнительным показателям Хорватии.

Черчесов возглавил команду в 2016 году. Триумфатора чемпионата Польши, который он выиграл, будучи наставником "Легии", пригласили работать со сборной России после ее провала на Евро-2016.

Исторический успех на ЧМ

Первым для Черчесова крупным турниром стал чемпионат мира-2018, на который России отбираться не пришлось, поскольку турнир проходил в РФ. Вместо этого команда проводила контрольные матчи. Незадолго до старта ЧМ-2018 она потерпела серию поражений, что вызвало жесточайшую критику со стороны экспертов. На тот момент сложно было предполагать, что на улицах России вскоре пройдут массовые гуляния отечественных болельщиков: сборная дошла до четвертьфинала. Это наивысшее в ее истории достижение на чемпионатах мира.

Перед стартом Евро-2020 (перенесен на нынешний год из-за пандемии коронавируса) сборная России играла неровно, чего только стоит болезненное поражение от Сербии в Лиге наций со счетом 0:5. Однако такого преображения, как три года назад, уже не случилось: на групповой стадии Евро-2020 россияне проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Уходить не собирался

Выступая 2 июля на пресс-конференции, Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку.

"Кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный. Но подобного характера решения я не могу принимать. Надо всем успокоиться и выдохнуть, в отставку подавать или нет - мы уже как-нибудь решим, спокойно и по-деловому", - сказал тогда Черчесов.

Работу тренерского штаба он отказался называть неудовлетворительной.

"С трактовкой нашей работы как неудовлетворительной я не согласен. Результат неудовлетворительный, а свою работу мы делали по максимуму. В моем понимании это разные вещи", - сказал теперь уже экс-наставник сборной России.

"Хочу поблагодарить Черчесова"

Работа Станислава Черчесова в должности главного тренера сборной России достойна похвалы, но отечественный футбол нуждается в переменах, считает министр спорта Олег Матыцин.

"Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года - тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

"Наша общая цель - чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе. Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами", - добавил он.

"Успешный тренер"

Бывший глава РФС, а ныне – почетный президент этой организации Вячеслав Колосков отнесся к отставке Черчесова "как к должному".

"Другое дело, что Черчесов уже вошел в историю российского футбола как успешный тренер. И будет навечно записан в исторических документах, как человек, который вывел сборную в четвертьфинал ЧМ. А в остальном - что тут фантазировать", - сказал он в интервью "Матч ТВ".

Колосков считает, что новым главным тренером, вероятно, станет иностранец.

"Понимаете, вроде многие и отказались, но многим и не предлагали. Ну, я слышал, что предложили Карпину, Слуцкому и Семаку. Но чем они себя проявили эти тренеры, готовя команды к еврокубкам? Да ничем не проявили. Так что чего тут сетовать. (...) Что касается иностранца, то на сегодняшний день, как я понимаю, считают, что это единственный разумный выход", - отметил он.

Кандидатуру экс-капитана сборной России Валерия Карпина предлагает, в частности, бывший ее игрок Дмитрий Аленичев. Который играл и с Карпиным, и с Черчесовым в московском "Спартаке".

"Мой кандидат остается неизменным - доверил бы национальную команду Валерию Карпину", - сказал Аленичев "Спорт-Экспрессу".

Предшественники Черчесова в сборной России

Первым главным тренером сборной России стал в 1992 году Павел Садырин. После него возглавляли команду Олег Романцев (1994-1996, 1998-2002), Борис Игнатьев (1996-1998), Анатолий Бышовец (1998), Валерий Газзаев (2002-2003), Георгий Ярцев (2003-2005), Юрий Семин (2005-2006), нидерландцы Гус Хиддинк (2006-2010) и Дик Адвокат (2010-2012), итальянец Фабио Капелло (2012-2015), Леонид Слуцкий (2015-2016).

Чем еще известен Черчесов

Тренерскую карьеру Черчесов начал в Австрии, где возглавлял команды "Куфштайн" и "Ваккер-Тиролль". После этого он работал наставником московского "Спартака", сочинской "Жемчужины", грозненского "Терека" (ныне – "Ахмат"), пермского "Амкара", московского "Динамо", польской "Легии". "Легию" он привел к триумфу в чемпионате Польши, после чего получил приглашение возглавить сборную России.

В качестве игрока он был вратарем "Спартака" из Орджоникидзе (ныне – Владикавказ), московских "Спартака" и "Локомотива", немецкого "Динамо", австрийского "Тироля". В "Спартаке" по два раза выигрывал чемпионат СССР и России, в "Тироле" три раза – чемпионат Австрии.