Даниил Медведев обрушился на судью во время полуфинала Australian Open

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев разразился тирадой в адрес судьи во время матча 1/2 финала турнира Большого шлема против грека Стефаноса Циципаса.

Инцидент произошел после второго сета встречи, которая продолжается в настоящий момент. Ту партию россиянин проиграл, по ее окончании Медведев выразил недовольство постоянными подсказками отца Циципаса в адрес греческого теннисиста. Россиянин не выдержал и обрушился с критикой в адрес судьи, требуя обратить внимания на действия команды соперника.

При этом Медведев допустил личные характеристики в адрес рефери, назвав его "тупым".

К настоящему моменту идет четвертый сет, счет по партиям - 2:1 в пользу россиянина.