Даниил Медведев обрушился на судью во время полуфинала Australian Open
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев разразился тирадой в адрес судьи во время матча 1/2 финала турнира Большого шлема против грека Стефаноса Циципаса.
Инцидент произошел после второго сета встречи, которая продолжается в настоящий момент. Ту партию россиянин проиграл, по ее окончании Медведев выразил недовольство постоянными подсказками отца Циципаса в адрес греческого теннисиста. Россиянин не выдержал и обрушился с критикой в адрес судьи, требуя обратить внимания на действия команды соперника.
При этом Медведев допустил личные характеристики в адрес рефери, назвав его "тупым".
К настоящему моменту идет четвертый сет, счет по партиям - 2:1 в пользу россиянина.
MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡— Wide World of Sports (@wwos) January 28, 2022
The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf