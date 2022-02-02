Поиск

Хорватский футболист "Рубина" Бегич получит российское гражданство

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хорватский защитник "Рубина" Сильвие Бегич станет гражданином России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФК "Рубин".

СпортФранцузский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию на ЕвроФранцузский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию на ЕвроЧитать подробнее

"Российское гражданство Бегич получит летом 2022 года", - сказал собеседник агентства.

28-летний хорватский защитник с сентября выступал за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. "Рубин" вернул Бегича из аренды. Футболист прибыл в расположение "Рубина" на сборе в Турции.

В настоящее время в сборной России постоянно играют натурализованные бразильцы вратарь Маринато Гилерме и защитник Марио Фернандес, отыгравшие в России не менее пяти необходимых лет за московские "Локомотив" и ЦСКА соответственно. Кроме того, гражданство РФ получили защитник Константин Рауш и полузащитник Роман Нойштедтер, имеющие российские корни, но воспитание прошли в Германии.

За сборную России провел несколько матчей бразильский форвард "Краснодара" Ари, ранее в РФ игравший за "Спартак" и "Локомотив".

футбол РПЛ Россия Хорватия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Овечкин пропустит матч всех звезд НХЛ из-за ковида

Овечкин пропустит матч всех звезд НХЛ из-за ковида

РФС перенес мартовские матчи сборной России из Лужников на "Динамо"

Олимпиада-2022

Завершились первые матчи в рамках Олимпиады в Пекине

Арестованного по делу об изнасиловании футболиста МЮ выпустили под залог

Нападающий Обамеянг перешел в "Барселону"

Олимпиада-2022

Хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами

Хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами
Олимпиада-2022

Аналитическая компания предрекла сборной России третье место в общем зачете ОИ

Наши на Олимпиаде в Пекине

В ОКР настроились как минимум на 30 медалей россиян на ОИ-2022

Экс-наставника "Челси" обвинили в сексуальных домогательствах

Лэмпард возглавил "Эвертон"

Лэмпард возглавил "Эвертон"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код