Хорватский футболист "Рубина" Бегич получит российское гражданство

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хорватский защитник "Рубина" Сильвие Бегич станет гражданином России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФК "Рубин".

"Российское гражданство Бегич получит летом 2022 года", - сказал собеседник агентства.

28-летний хорватский защитник с сентября выступал за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. "Рубин" вернул Бегича из аренды. Футболист прибыл в расположение "Рубина" на сборе в Турции.

В настоящее время в сборной России постоянно играют натурализованные бразильцы вратарь Маринато Гилерме и защитник Марио Фернандес, отыгравшие в России не менее пяти необходимых лет за московские "Локомотив" и ЦСКА соответственно. Кроме того, гражданство РФ получили защитник Константин Рауш и полузащитник Роман Нойштедтер, имеющие российские корни, но воспитание прошли в Германии.

За сборную России провел несколько матчей бразильский форвард "Краснодара" Ари, ранее в РФ игравший за "Спартак" и "Локомотив".