Французский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию на Евро

Дамьен Ле Таллек во время игры за "Црвену Звезду" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Дамьен Ле Таллек решил получить гражданство РФ, чтобы получить возможность сыграть за сборную России на чемпионате Европы 2020 года.

"Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев", - сказал 29-летний футболист "Известиям".

"У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский", - подчеркнул он.

"Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции",- говорит Ле Таллек.

"Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что все получится", - заявил он.

Француз перешел в "Монпелье" в 2016 году из сербской "Црвены Звезды", а до этого в 2014-2015 годах играл за саранскую "Мордовию". Также за его плечами выступления в немецкой "Боруссии" (Дортмунд), французском "Нанте", украинской "Говерле".

Он – чемпион Германии и двукратный чемпион Сербии.

В настоящее время в сборной России постоянно играют натурализованные бразильцы вратарь Маринато Гилерме и защитник Марио Фернандес, отыгравшие в России не менее пяти необходимых лет за московские "Локомотив" и ЦСКА соответственно. Кроме того, гражданство РФ получили защитник Константин Рауш и полузащитник Роман Нойштедтер, имеющие российские корни, но воспитание прошли в Германии.

За сборную России провел несколько матчей бразильский форвард "Краснодара" Ари, ранее в РФ игравший за "Спартак" и "Локомотив".

Практика натурализации иностранцев для сборной России вызывает неоднозначную реакцию у бывших ее игроков.

Так, экс-капитан сборной России Андрей Аршавин сказал, что не одобряет такие маневры.

"Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково. Это проблема достижения высоких результатов. Хотели на чемпионате мира (2018 года - ИФ) добиться максимальных результатов, принимали для этого все возможные решения, в том числе, натурализацию", - сказал Аршавин "Известям" весной этого года, комментируя резкие заявления по этому поводу бывшего партнера по сборной Павла Погребняка. Тот, в свою очередь, был оштрафован на 250 тыс. рублей за слова в адрес Ари, которые многие воспринимали как дискриминацию.

Против массовой натурализации легионеров выступал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. "Если по той или иной причине зарубежный игрок получает российское гражданство и участвует в отборе - он россиянин, и никаких проблем в этом я не вижу. Но просить кого-то получить гражданство ради того, чтобы играть - несправедливо в отношении других игроков и создает искусственную, неконкурентную среду", - говорил ранее он.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал. На групповом этапе сборная России сыграет в Петербурге с Бельгией и Финляндией и в Копенгагене – с Данией.