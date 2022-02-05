Российская теннисистка Касаткина заболела коронавирусом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина не сможет выступить на турнире в Санкт-Петербурге в связи с тем, что ее тест на COVID-19 оказался положительным.

"К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат", - написала Касаткина в инстаграме.

"У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам. Турнир в Питере для меня особенный - очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих", - написала она же.

Турнир St. Petersburg Open пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 11 февраля.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 22-е место.