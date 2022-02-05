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КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига предлагает досрочно завершить розыгрыш регулярного чемпионата и зафиксировать текущие результаты, после окончания "олимпийской" паузы приступить к розыгрышу плей-офф, заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", - приводятся слова Морозова на сайте КХЛ.

"Причин у этого несколько, в том числе продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города. Поэтому лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции)" - сказал Морозов.

Он сообщил, что новой датой старта плей-офф станет 1 марта.

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До начала серий игр на выбывание игроки смогут пройти карантин. Дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей, сказал Морозов.

"Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант - распределить 16 команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она применялась и в России, и в мире", - заявил Морозов.

"Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую "восьмерку" в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона", - сказал руководитель КХЛ.

В настоящий момент лидером Западной конференции является СКА, Восточной - "Трактор".

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