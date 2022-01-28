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КХЛ не будет проводить матчи во время Олимпиады

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине, говорится в заявлении КХЛ.

"КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов лиги", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба КХЛ.

Между тем, окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля.

Ранее планировалось заполнить олимпийскую паузу матчами, перенесенными до этого из-за пандемии коронавируса.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

хоккей КХЛ Олимпиада

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