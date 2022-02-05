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РФС указал УЕФА на поведение украинских болельщиков в 1/2 финала ЧЕ по футзалу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз просит Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) начать расследование "дискриминационного" поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РФС.

"Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку, в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", - заявила пресс-служба.

"Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям", - говорится в сообщении.

Накануне сборная России в полуфинале первенства Европы по футзалу обыграла Украины со счетом 3:2 и вышла в финал, где в воскресенье встретится с командой Португалией.

УЕФА футбол РФС

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