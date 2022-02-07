"Автомобилист" выступил против досрочного завершения чемпионата КХЛ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" критически отнесся к предложению Континентальной хоккейной лиги не доигрывать регулярный чемпионат после окончания паузы на зимнюю Олимпиаду 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.

"ХК "Автомобилист" считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд-участниц турнира, которые прилагали большие усилия для достижения цели попадания в плей-офф. Данное решение помимо своей неспортивности наносит большой урон коммерческим интересам всех без исключения клубов лиги - лишая их возможности в полном объеме выполнить взятые обязательства перед болельщиками и деловыми партнёрами, инвестирующими серьезные средства в развитие отечественного хоккея", - говорится в сообщении.

"Мы отдаем себе отчет, что по разным причинам команда "Автомобилист" не смогла показать того уровня хоккея, который обязана демонстрировать с имеющимся подбором игроков и горячей поддержкой болельщиков. (....) Мы серьезно относимся к ответственности, лежащей на каждом из нас перед всеми людьми, которым небезразлична судьба нашей команды. И хотим, чтобы эту ответственность понимали в том числе и организаторы соревнований, принимающие судьбоносные решения. В результате которых нынешний сезон в истории нашего клуба так и остается незавершенным", - отмечается там же.

Клуб недоволен тем, что перед паузой, которую взяла Лига из-за распространения коронавируса среди участников турнира, вел борьбу за попадание в плей-офф и по потерянным очкам находился всего лишь в одной победе от восьмерки сильнейших на Востоке, остался за бортом Кубка Гагарина.

"Автомобилист" напоминает, что "по регламенту турнира, утверждённому Лигой, командам изначально предстояло сыграть 56 матчей, в то время как екатеринбуржцы сыграли в сезоне-2021/22 всего 45 поединков, а в календарном 2022 году и вовсе - только один матч. Таким образом, практически четверть регулярного чемпионата была еще впереди для нашей команды и в итоге осталась несыгранной. В этих матчах по спортивному принципу должно было решиться, какие команды заслуживают попадания в плей-офф и продолжения борьбы за Кубок Гагарина", - отмечается в заявлении.

5 февраля Лига предложила Совету директоров КХЛ и Федерации хоккея России досрочно завершить розыгрыш регулярного чемпионата и зафиксировать текущие результаты, после окончания "олимпийской" паузы приступить к розыгрышу плей-офф, который стартует с 1 марта.