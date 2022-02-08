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Овечкин сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов возобновить матчи

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус и готов продолжить выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает журналистка спортивной редакции Washington Post Саманта Пелл.

"Алекс Овечкин сдал накануне вечером лабораторный ПЦР-тест, и сегодня ему будет разрешено вернуться к полной активности", - написала она в твиттере.

Отмечается, что россиянин чувствует себя хорошо и, вероятно, сможет принять участие в матче в среду против "Коламбус Блю Джекетс", который состоится в Вашингтоне в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин был вынужден пропустить матч всех звезд НХЛ из-за положительного теста на коронавирус. В текущем сезоне россиянин набрал 58 очков по системе "гол+пас" (29 + 29) в 46 матчах и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сезона. Ранее Овечкин был на первой строчке рейтинга по данному показателю, но уже несколько игр подряд нападающему не удается набрать очков.

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