Овечкин пропустит матч всех звезд НХЛ из-за ковида

Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус и не сможет принять участия в матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

"Овечкин не примет участия в сегодняшнем матче против "Эдмонтон Ойлерз" из-за ковид-протокола. На основании положительного теста, он также пропустит матч всех звезд в Лас-Вегасе", - сказано в твиттере команды.

Матч всех звезд запланирован на 5 февраля. Он будет состоять из трех матчей в формате "3 на 3". В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором - Центрального и Тихоокеанского.

Ранее Овечкин был выбран капитаном от команды Столичного дивизиона. Кроме него от "Вашингтона" должен принять участие российский нападающий Евгений Кузнецов, который два дня назад заменил в составе Столичной команды защитника "Нью-Йорк Рейнджерс" Адама Фокса, получившего травму.