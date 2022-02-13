Наставник "Челси" посвятил Абрамовичу триумф команды на клубном ЧМ
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер лондонского ФК "Челси" Томас Тухель посвятил выигрыш командой клубного чемпионата мира владельцу клуба россиянину Роману Абрамовичу.
"Мы быстро встретились на поле после финала, он сказал "поздравляю", а я сказал: "Поздравляю, это для вас, это ваш клуб, и именно ваш вклад и ваша страсть сделали это возможным", и я счастлив быть частью этого", - приводит слова Тухеля "Би-би-си".
"Конечно, это его трофей", - сказал Тухель.
"Челси" выиграл чемпионат мира среди клубов в субботу вечером, победив в финале бразильский "Палмейрас". Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году, с тех пор лондонская команда становилась победителем всех турниров, в которых участвовала.
We've won it all. 🔵 pic.twitter.com/rE5k5yV6RM— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2022