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Наставник "Челси" посвятил Абрамовичу триумф команды на клубном ЧМ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер лондонского ФК "Челси" Томас Тухель посвятил выигрыш командой клубного чемпионата мира владельцу клуба россиянину Роману Абрамовичу.

"Мы быстро встретились на поле после финала, он сказал "поздравляю", а я сказал: "Поздравляю, это для вас, это ваш клуб, и именно ваш вклад и ваша страсть сделали это возможным", и я счастлив быть частью этого", - приводит слова Тухеля "Би-би-си".

"Конечно, это его трофей", - сказал Тухель.

"Челси" выиграл чемпионат мира среди клубов в субботу вечером, победив в финале бразильский "Палмейрас". Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году, с тех пор лондонская команда становилась победителем всех турниров, в которых участвовала.

футбол ФК Челси

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