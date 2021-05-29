"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

В финальном матче в Порту футболисты "Челси" со счетом 1:0 взяли верх над другим представителем Англии, командой "Манчестер Сити". Гол на 42-й минуте провел Кай Хаверц.

"Челси" начал выступление в ЛЧ с основного раунда, где занял первое место в своей группе. Одним из соперников в группе был "Краснодар", у которого "Челси" в гостях выиграл со счетом 4:0, а дома с ним сыграл вничью – 1:1.

В 1/8 финала "Челси" по сумме двух встреч оказался сильнее испанского "Атлетико", в четвертьфинале – португальского "Порту", в полуфинале – испанского "Реала".

"Челси" выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории. Впервые турнир покорился ему в 2012 году. Также он является двукратным победителем Лиги Европы и – ныне не существующего турнира на Кубок обладателей кубков. Один раз "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА.

К победе в Лиге чемпионов-2020/21 "Челси" пришел под руководством 47-летнего немца Томаса Тухеля. Год назад Тухель привел французский "Пари Сен-Жермен" к финалу ЛЧ, где его команда уступила немецкой "Баварии".

Рекордсменом по числу выигранных турниров Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего ей Кубка чемпионов) является "Реал" – 13 раз. Семь раз, в частности, турнир выигрывал итальянский "Милан", по шесть – "Бавария" и "Ливерпуль", пять раз – "Барселона". Советские и российские клубы турнир не выигрывали.