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Президент Сербии наградил орденом главу Международной ассоциации бокса Кремлева

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич вручил орден Звезды Карагеоргия 2-ой степени главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву и Высшему наблюдателю Федерации бокса России, Руководителю Службы безопасности президента РФ Алексею Рубежному.

"Награда была вручена за взаимодействие между странами, и весомый вклад в развитие бокса, кульминацией которого стала организация чемпионата мира по боксу среди мужчин в Белграде в конце 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

Церемония вручения состоялась в Белграде во вторник, в День Государственности Сербии.

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Отмечается, что Вучич лично поблагодарил Умара Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой арене.

Сам Кремлев отметил, что для него большая честь "быть причастным к развитию спорта наших сербских братьев!"

"В прошлом году Белград стал столицей мирового бокса, ведь здесь прошло одно из самых знаковых событий – чемпионат мира по боксу среди мужчин, лучшие боксеры планеты боролись за звание чемпиона мира. Спасибо сербскому народу, министерству спорта, правительству страны, федерации бокса Сербии, всем спортивным функционерам, причастным к данному событию. И конечно, всем боксерам, тренерам и командам! – сказал он.

Согласно информации, совместно с Федерацией бокса России в Сербии идет строительство современного тренировочного центра для сербских боксеров.

Почетными гостями премии также стали голливудский актер Джонни Депп, сербский актер Милош Бикович, министр спорта Республики Сербии Ваня Удовичич, президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин и другие.

Сербия бокс Умар Кремлев

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