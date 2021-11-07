Сборная России стала пятой в командном зачете ЧМ по боксу

Главный тренер команды назвал ее выступление средним, а результат - неплохим

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Боксеры сборной России завоевали одну золотую, по две серебряные и бронзовые медали на завершившемся 6 ноября в Сербии чемпионате мира.

С этими показателями сборная разместилась на пятом месте в командном зачете.

Первой стала Куба (3 золотые, 2 бронзовые медали), помимо нее, Россию опередили Казахстан (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая), США (2, 2, 0) и Япония (2, 0, 0).

Главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов назвал средним выступление команды на ЧМ, но с учетом того, что в ее составе были молодые боксеры, - неплохим результатом.

"Мы на 99% выступали молодым составом. Да, многие олимпийцы хотели выступить на чемпионате мира, но у них был тяжелый этап подготовки, поэтому мы совместно с руководством решили, что в Белград поедут победители чемпионата России-2021. Мы просматриваем команду на будущее – в первую очередь с прицелом на Олимпиаду", - приводит его слова Федерация бокса России.

"Если говорить конкретно про выступление на чемпионате мира, то оно среднее", - сказал Фархутдинов.

"Одно золото, два серебра и две бронзы – неплохой результат для нашей молодой команды", - добавил специалист.

Он отметил, что "очень рад за Марка Петровского" - обладателя золотой медали в составе сборной России (весовая категория – свыше 92 кг). "У нас был пробел в тяжелом весе, мы просматривали Ивана Верясова, Ярослава Дороничева, Алексея Дронова, и на сегодняшний день Марк закрепится", - сказал он.

В свою очередь, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев оценил выступление команды как удовлетворительное.

"Оценка выступлению сборной на чемпионате мира удовлетворительная. Мы привезли молодой состав, который себя хорошо проявил. Многие ребята выполнили норматив Мастера спорта международного класса и набрались опыта, что очень важно. Сейчас мы работаем с прицелом на Олимпийские игры в Париже. Так что результат в Белграде был показан нормальный. Ребята выглядели достойно, никто не разочаровал, мы верим в их дальнейшее будущее", - сказал Щекутьев.

Серебряными призерами в составе сборной России стали Джамбулат Бижамов (категория – до 75 кг) и Вадим Мусаев (до 71 кг), бронзовыми - Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).

Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF". В честь триумфа Марка Петровского вместо гимна РФ звучал фрагмент из музыки Петра Чайковского.

Между тем, Петровский – первый после Александра Поветкина россиянин, выигравший золото чемпионата мира в тяжелой категории. Поветкин становился победителем ЧМ в 2003 году.

В турнире впервые разыгрывали 13 комплектов наград. Чемпионы в каждом весе получили по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.