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Умер бронзовый призер ОИ-1980 в составе сборной СССР по баскетболу Лопатов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер Олимпиады в Москве, десятикратный чемпион СССР по баскетболу в составе ЦСКА Андрей Лопатов скончался на 65-м году жизни, сообщает пресс-служба армейского клуба в среду.

"На 65-м году ушел из жизни известнейший экс-игрок нашей команды Андрей Лопатов. ПБК ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Вячеславовича", - говорится в сообщении.

Лопатов в составе сборной СССР становился бронзовым призером Олимпиады (1980), был чемпионом мира (1982), двукратным серебряным призером чемпионатов мира (1978, 1990) и трехкратным чемпионом Европы (1979, 81, 85). Цвета армейского клуба он защищал на протяжении 15 лет - с 1976 по 1990 год, долгое время являясь рекордсменом по количеству сезонов за ЦСКА, с которым стал 10-кратным чемпионом СССР (1977-84, 1988, 1990) и обладателем Кубка СССР (1982).

баскетбол

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