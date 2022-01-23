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Умерла олимпийская чемпионка в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Чемпионка Олимпийских игр в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе умерла в возрасте 72 лет, сообщается на сайте Олимпийского комитета Грузии.

О причинах ее смерти не сообщается.

Олимпийское золото Лосаберидзе завоевала в 1980 году на играх в Москве. Она стала единственной советской спортсменкой в стрельбе из лука, ставшей олимпийской чемпионкой. Также Лосаберидзе дважды становилась чемпионкой мира в командных соревнованиях, завоевала первенство на чемпионате Европы в личном турнире и трижды - в командных турнирах.

В 2002-2005 годах Лосаберидзе возглавляла Федерацию по стрельбе из лука Грузии.

Кетеван Лосаберидзе

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