Умерла олимпийская чемпионка в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Чемпионка Олимпийских игр в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе умерла в возрасте 72 лет, сообщается на сайте Олимпийского комитета Грузии.

О причинах ее смерти не сообщается.

Олимпийское золото Лосаберидзе завоевала в 1980 году на играх в Москве. Она стала единственной советской спортсменкой в стрельбе из лука, ставшей олимпийской чемпионкой. Также Лосаберидзе дважды становилась чемпионкой мира в командных соревнованиях, завоевала первенство на чемпионате Европы в личном турнире и трижды - в командных турнирах.

В 2002-2005 годах Лосаберидзе возглавляла Федерацию по стрельбе из лука Грузии.