Трибуны на отборочных матчах сборной России в марте будут заполнены на 70%

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз и Роспотребнадзор согласовали количество зрителей на отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, сообщает в среду пресс-служба РФС.

Как говорится в сообщении, РФС получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе "Динамо" 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется 25 февраля, отметили в пресс-службе.

Сборная России на столичном стадионе ВТБ Арена в отборочном матче на чемпионат мира 2022 года сыграет 24 марта с Польшей. Победитель матча встретится в финале с победителем пары Швеция - Чехия.